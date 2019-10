Hertha mit Mauerfall-Kampagne

Knapp einem Monat vor dem 30-jährigen Jubiläum des Berliner Mauerfalls hat Hertha BSC seine Kampagne für das Event präsentiert.

Den Auftakt macht eine Veranstaltung an der East Side Gallery. Am Freitag, den 11. Oktober, wird die Mannschaft gegen 18 Uhr zuerst die Gedenkstätte der Berliner Mauer an der Bernauer Straße besuchen und danach an der East Side Gallery drei Original-Mauerteile enthüllen.

Den Abschluss bildet am Spieltag ein Sondertrikot, das die Berliner tragen werden.