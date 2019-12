Wir waren klar besser. Wir waren in vielen, vielen Werten besser. Das spiegelt das wieder, was wir auf dem Platz gefühlt habe. Wenn das Ding hier 2:2 steht, wissen wir alle, was hier noch passiert. So ist das aber extrem schwierig. Dortmund hat sich hinten reingestellt und gekontert.

Davie Selke