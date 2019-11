Als Jürgen Klinsmann seine Arbeit bei Hertha BSC aufnimmt, wird es schlagartig hell. Die Blitze flackern, seine Augen tun es auch. Klinsmann hat fast in Brusthöhe in die Hand von Michael Preetz eingeschlagen. In dieser Position verharren beide eine Zeitlang. Ein Pulk von Journalisten und Fotografen hat Klinsmann in Empfang genommen.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns