Hertha führt zur Halbzeit!

Die Bayern sind überlegen, das steht außer Frage. Aber was die Berliner aus ihren beiden großen Torchancen gemacht haben, war optimal. Hatten sie beim Ausgleich, der Koproduktion von Lukebakio und Ibisevics Hintern, noch etwas Glück, war der Führungstreffer einfach toll herausgespielt. So wie es aussieht, könnte die Berliner Auftaktspiel-Serie, die letzten vier Spiele wurden gewonnen, halten. Zumindest aber die Ungeschlagen-Serie der vergangenen sechs Jahre. Wir sind auch in der zweiten Hälfte natürlich live dabei.