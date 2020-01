Ondrej Duda wird wohl nach England verliehen

Bei Hertha BSC spielt Ondrej Duda in den Planungen keine Rolle mehr. Beim gestrigen Testspiel-Sieg über Eintracht Frankfurt stand der Slowake nicht mal mehr im Kader, ein Wechsel hat sich schon länger abgezeichnet.



transfermarkt.de berichtet nun, dass Duda in die Premier League zum Aufsteiger Norwich City wechseln wird. Wie der "kicker" schreibt, handele es sich bei dem Transfer um eine Leihe. Die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke ist derzeit Tabellenletzter.

Duda, in der letzten Saison mit 11 Treffern noch Herthas bester Torschütze, kam in dieser Saison nur neunmal in der Bundesliga zum Einsatz.