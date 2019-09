Hertha will offenbar Marius Wolf ausleihen Hertha BSC will offenbar noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Wie "Bild" und "Kicker" berichten, stehen die Berliner kurz vor einer einjährigen Leihe von Marius Wolf. Der 24 Jahre alte Außenbahnspieler kam bei Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison noch nicht zum Einsatz und hat aufgrund der großen Konkurrenz kaum Chancen auf regelmäßige Spielzeit. Bei Hertha könnte er die rechte Seite verstärken. Den Berichten zufolge wird Wolf, der 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB wechselte, heute zum Medizincheck in Berlin erwartet. Viel Zeit dürfen sich die Vereine nicht lassen, denn Transfers sind nur noch bis heute 18 Uhr möglich.

Bild: Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa