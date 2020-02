Neuzugang Cunha schießt Brasilien zu Olympia

Herthas Neuverpflichtung Matheus Cunha hat sich mit Brasilien die Teilnahme am Fußballturnier der Olympischen Spiele in Tokio gesichert. Der 20 Jahre alte Offensivspieler erzielte beim 3:0 (2:0) gegen Argentinien in der abschließenden Partie des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien am Sonntagabend (Ortszeit) zwei Treffer.

„Glückwunsch, Matheus!“, twitterte Hertha auf Portugiesisch und gratulierte dem Youngster, der in der Winterpause von RB Leipzig zu den Berlinern gewechselt war, aber noch kein Spiel absolviert hat. Cunha wird in den kommenden Tagen in der Hauptstadt erwartet.

Die U 23 Brasiliens, die in Rio de Janeiro 2016 im Finale gegen Deutschland Olympiasieger geworden war, hatte nach zwei Unentschieden in der Finalrunde der besten Vier nur mit zwei Punkten vor Uruguay und Kolumbien gelegen. Argentinien, Olympiasieger von 2004 und 2008, war bereits qualifiziert.