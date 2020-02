Das Thema Jürgen Klinsmann bleibt bei Hertha BSC weiter aktuell – nun wurden Auszüge aus Klinsmanns Tagebuch publik, in dem er mit dem Klub abrechnet. Auch sportlich läuft es alles andere als rund: Der 1. FC Köln zerlegte die Berliner am vergangenen Wochenende in ihre Einzelteile. Die Stimmung ist entsprechend mies.

