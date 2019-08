Zwei Rückkehrer ins Training

Am Mittwoch kehrten in Marvin Plattenhardt und Javairo Dilrosun zwei Profis wieder zurück ins Mannschaftstraining. Beide Spieler haben ihre Muskelverletzungen auskuriert. Inwiefern beide Spieler schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einsetzbar sind, will Trainer Ante Covic nicht vor Freitag beantworten. Zwei weitere Spieler, die zuletzt angeschlagen waren, waren am Mittwochvormittag auch draußen auf dem Übungsplatz. Innenverteidiger Dedryck Boyata, den ebenfalls Oberschenkelproblemen plagten, und Mittelfeldspieler Arne Maier trainierten etwas abseits des Teams individuell mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth. Mittelfeldspieler Maier hatte lange Zeit mit Auswirkungen einer Patellasehnenreizung zu kämpfen. Deshalb wird Maier auch nicht an den nächsten Spielen der deutschen U-21-Mannschaft teilnehmen. Das Trainerteam müsse im Testspiel gegen Griechenland am 5. September und in der EM-Qualifikation in Wales fünf Tage später auf den 20-Jährigen verzichten, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit.