Preetz über die neuen Möglichkeiten

"Es geht auch darum, dass wir in strategische Geschäftsfelder investieren, damit der Verein weiter wachsen kann. Aber natürlich haben wir einen anderen Spielraum, um in die Mannschaft zu investieren. Das werden wir in den nächsten Jahren mit Augenmaß machen, das ist ganz klar. Unser Ziel ist es, dass wir weiter nach vorne kommen. Es geht im Sport aber nicht immer linear nach oben. Das sieht man gerade."

Kruse fragt nach: "Die Mannschaft ist talentiert, aber es fehlen vielleicht erfahrene Spieler. Hast du vor, im Winter etwas zu machen?" Preetz sagt: "Wir halten uns die Optionen offen, das gilt sowohl für die Zugangs- als auch für die Abgangsseite. Du hast Recht, die Mannschaft ist jung. Warum es bisher nicht so lief wie gewünscht: Wir haben einige Leistungsträger in der Mannschaft, die in dieser Saison noch nicht ihre Leistung auf den Platz gebracht haben. Wir brauche Geduld, die werden wir aufbringen."

Kruse hakt speziell zu Marko Grujic nach. "Das ist bislang extrem träge." Preetz sagt: "Es ist in der Tat schwer, gerade an diesem Beispiel, das nachzuvollziehen. Er hat seine Momente bislang nur in der Offensive gehabt. Er ist das Sinnbild dafür, dass wir Balance brauchen. Er kriegt wie jeder andere Spieler viel Unterstützung. Und wir machen die bisherige Misere natürlich nicht nur an ihm fest. Wir müssen uns auf den zentralen Positionen aber steigern."