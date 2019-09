Halbzeit!

Das 1:0 geht völlig in Ordnung, gerade aufgrund der Riesenchance durch Guido Burgstaller kurz vor der Pause. Die größte Chance, und auch die einzige, der Herthaner hatte Dodi Lukebakio, der mit seinem Flachschuss an Torwart Alexander Nübel scheiterte. In der Nachspielzeit hatte Hertha zwar nochmal eine gute Umschaltszene: Nach dem langen Ball von Vladimir Darida versprang Lukebakio der Ball allerdings in einer Zwei-gegen-eins-Situation. Gleich geht's weiter.