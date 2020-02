Boyata trifft zum 1:0

Perfekter Einstand für den neuen Trainer Alexander Nouri. In der zehnten Minute köpft Dedryck Boyata die Berliner in Führung. Nach einer abgewehrten Ecke schlägt Santiago Ascacibar den Ball aus dem linken Halbfeld in den Paderborner Strafraum. Am langen Pfosten gewinnt Boyata das Kopfballduell. Für den Belgier ist es das dritte Saisontor.