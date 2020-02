Der überraschende Rücktritt Jürgen Klinsmanns bei Hertha BSC hielt Berlin seit Dienstag in Atem. Am Donnerstag hatten Präsident Werner Gegenbauer, Geschäftsführer Michael Preetz und Investor Lars Windhorst auf einer Pressekonferenz verkündet, dass Jürgen Klinsmann keine Zukunft bei Hertha BSC hat. Die Verantwortung für die Mannschaft hat nun Alexander Nouri. Der gewann sein erstes Spiel als Cheftrainer von Hertha BSC mit 2:1 in Paderborn.

