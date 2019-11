Trainingsauftakt ohne Skjelbred

Bevor Trainer Ante Covic seine Mannschaft am Dienstagnachmittag auf den Trainingsplatz schickte, hatte er noch ein kleine Ansprache an seine Spieler gerichtet. Ein, zwei Punkte wollte er nach dem verlorenen Derby am Wochenende noch einmal ansprechen. "Fakt ist, dass wir nicht das gespielt haben, was wir können, wir waren nicht mutig genug", sagte Covic.

Danach wollte der Trainer aber den Blick auf das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag richten. "Wir müssen wieder schnell zurück in die Spur finden", sagte Herthas Trainer.

Beim Trainingsauftakt fehlten Per Skjelbred, der gegen Union verletzt ausgewechselt worden war, sowie Marko Grujic und Vladimir Darida. Der Norweger Skjelbred wurde behandelt und wird spätestens am Donnerstag wieder ins Training mit der Mannschaft einsteigen. Sein Einsatz am Wochenende "ist nicht ausgeschlossen", sagte Covic. Die beiden anderen zentralen Mittelfeldspieler, Grujic und Darida, hatten am Vormittag individuell trainiert, am Mittwoch trainieren sie wieder mit dem Team.