Bevor Hertha BSC am Samstag das große Derby gegen den 1. FC Union bestreitet, steht am Mittwochabend noch das wichtige DFB-Pokalspiel gegen Dresden an. Die Berliner sind gegen den schwächelnden Zweitligisten eigentlich klar favorisiert. Aber die Sachsen bringen fast 30.000 Fans mit ins Olympiastadion, die auf beiden Seiten des Marathontores eine gelbe Wand bilden werden. Diese Stimmung könnte das Gästeteam natürlich beflügeln.

Außerdem sind einige Dresdner Hooligans besonders bei Pokal-Auswärtsspielen mit schlagzeilenträchtige Ausschreitungen aufgefallen. 2011 reisten über 10.000 Dynamo-Anhänger nach Dortmund. Im Gäste-Block hatten sich einige nicht im Griff und es wurden Toiletten und Kioske teilweise zerlegt. Die Polizei-Bilanz nach dem 0:2 beim BVB lautete 17 Verletzte, 15 Festnahmen und 150.000 Euro Schaden. Die Konsequenz war zunächst ein Pokal-Ausschluss, der in der Berufung in eine Geldstrafe von 100.000 Euro und ein Geisterspiel in der Zweiten Liga umgewandelt wurde.

Ende Oktober 2012 machten sich über 11.000 Dresden-Fans auf den nach Hannover. Die Niederlage im Elfmeterschießen bei Hannover 96 interessierte im Anschluss nicht mehr. Denn die Polizei verzeichnete insgesamt 41 Straftaten, es gab neun Verletzte, drei Fans wurden festgenommen. Der Deutsche Fußball-Bund schloss Dynamo daraufhin für die Saison 2013/2014 aus dem Pokal aus. Seitdem blieb es zumindest bei Auswärtsspielen im Pokal weitgehend ruhig. Und so hoffen die Verantwortlichen aus Dresden und Berlin nun auf einen stimmungsvollen und friedlichen Pokal-Abend. Alles dazu lesen Sie hier im Blog.