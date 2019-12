Grinsen ist die beste Medizin

Jürgen Klinsmann grinste nach dem Abpfiff in Frankfurt am Freitagabend fast pausenlos. Sogar, als ihm Trainerkollege Adi Hütter widersprach und nicht von einem verdienten Remis der Berliner sprechen wollte. Klinsmann gab zu, noch immer in der Findungsphase zu sein und Tag für Tag dazuzulernen.