Neue Saison, neuer Videoassistent Fünf Zweitliga-Schiedsrichter haben sich mit ihren starken Leistungen in der Vorbereitung empfohlen, in der neuen Saison in der Bundesliga als Videoassistenten eingesetzt zu werden. Einer von ihnen ist Tobias Reichel, der beim Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC heute gleich mal ins kalte Wasser geschmissen wird. Seine Erfahrung als Videoassistent ist somit überschaubar - was selbstverständlich nicht heißt, dass er nicht vieles besser machen wird als seine Kollegen in der vergangenen Saison.