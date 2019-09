Kein Grund zur Panik? Herthas Manager Michael Preetz gab am Tag nach dem 1:2 in Mainz dem "Kicker" gegenüber zu, dass die Niederlage weh tue. Er stärkte allerdings auch Trainer Ante Covic demonstrativ den Rücken. In Mainz habe die Mannschaft stabiler gespielt als zuletzt. Er verkenne die Situation nicht, aber:

Wir bleiben ruhig. Ante bekommt von uns jede Hilfestellung, jede Unterstützung. Wir sehen, wie akribisch er und sein Trainerteam arbeiten. Und wir sehen auch das Fortkommen. Michael Preetz