Debüt mit Luft nach oben Dedryck Boyata hat am Samstag beim FSV Mainz 05 mit einiger Verzögerung sein Debüt für Hertha BSC gefeiert. Er hat - man muss das leider so sagen - maßgeblich zur dritten Niederlage im vierten Saisonspiel beigetragen, weil die Entstehung des Mainzer Führungstreffers entscheidend von ihm begünstigt wurde. Doch natürlich war die Niederlage nicht allein an ihm festzumachen.