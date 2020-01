Bei dieser Frage könnte laut Preetz in den nächsten Tagen noch einmal Bewegung reinkommen, wenn Herthas Profis wieder zurück in Berlin sind. Am Donnerstagabend startet ihre Maschine vom Flughafen Orlando, am Freitagmittag um 12.15 Uhr wird die Mannschaft in Tegel erwartet. Beim freigestellten Salomon Kalou etwa deutet sich wohl eine Lösung für seine nicht zufriedenstellende Situation bei Hertha an. Die Florida-Rückkehrer dürfen sich unterdessen auf zwei trainingsfreie Tage freuen. Am Sonntag steht dann das dritte Testspiel der Wintervorbereitung gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin an – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.