Heute haben die Spieler frei

Schon am Freitag geht es für die Hertha mit dem zweiten Rückrunden-Spieltag weiter. Dann zu Gast im Olympiastadion: der FC Schalke 04, der ebenfalls am Sonntag mit einem Sieg in die zweite Phase der Saison gestartet ist (2:1 gegen Wolfsburg). Heute haben die Berliner trainingsfrei. Erst am morgigen Dienstag geht's um 14.30 Uhr weiter.