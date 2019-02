Hertha goes USA!

Das ist doch mal eine Meldung: Hertha BSC reist kurz nach Saisonende mit seinem Profikader für zehn Tage in die USA. Am 20. Mai 2019 brechen die Berliner auf und bestreiten am 22. Mai das erste Spiel in Minneapolis gegen den MLS-Klub Minnesota United FC.Anschließend wollen die Herthaner noch ein zweites Spiel in den USA austragen, dessen Spielort und Gegner aktuell noch nicht feststehen. Enden wird die USA-Reise für den Bundesligisten an der Westküste in Los Angeles. L.A. ist bereits seit 1967 städtepartnerschaftlich mit Berlin verbunden. Die Auslandsreise in die USA ist der erste Internationalisierungsschritt von Hertha BSC. "Wir freuen uns, dass wir im kommenden Mai mit der Profimannschaft den ersten Schritt im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie machen werden. Als Berliner Verein war es unser Wunsch, in die USA zu gehen und sowohl den sportlichen Wettkampf zu suchen, als auch die internationale Weiterentwicklung der Marke Hertha BSC voranzutreiben", kommentierte Michael Preetz, Geschäftsführer Sport, die Pläne.