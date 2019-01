Dramatisches Hinspiel

Am ersten Spieltag, dem Hinspiel der heutigen Begegnung in Nürnberg, kamen die Zuschauer im Berliner Olympiastadion voll auf ihre Kosten. Nachdem Vedad Ibisevic die Hertha nach Vorarbeit von Valentino Lazaro in der ersten Hälfte in Führung gebracht hatte, sah es lange wie ein sicherer Sieg aus. Bis es fünf Minuten vor dem Ende Handelfmeter für den Club gab. Hier zeichnete sich dann ein zweiter Berliner als Matchwinner aus: Rune Jarstein parierte den Strafstoß. Es blieb also beim 1:0.

Mit dem Ergebnis könnten sich die Herthaner heute um 15.30 Uhr in Nürnberg wohl auch anfreunden.