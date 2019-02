In Schalke hat es geklappt, sogar gegen die Bayern und zuletzt vor einer Woche auch in Mönchengladbach. Gegen all diese Mannschaften endete für Hertha BSC in dieser Saison eine lange oder sehr lange Serie ohne Sieg. Da kam Werder Bremen am Samstagabend eigentlich genau recht.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns