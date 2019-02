Hertha tritt in Gladbach an +++ Lukas Klünter gibt sein Debüt in der Startelf +++ "Zecke" Neuendorf hat Geburtstag +++ Aus im Pokal nach 120 Minuten +++ Pal Dardai feierte ein Jubiläum

Martin Einsiedler Schlusspfiff Das Spiel ist aus: Hertha besiegt Mönchengladbach 3:0. Gleich gibt es den Bericht von Stefan Hermanns. | Martin Einsiedler 83': Die aktuelle Laune bei allen Blau-Weißen in einem Bild! ✊ 🔵⚪ ----- #BMGBSC 0:3 #hahohe — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094267478522454017 | Martin Einsiedler Selke erzielt das 3:0 Großes Spiel von Hertha in Mönchengladbach: Duda flankt in den Strafraum. Dort steht Selke und nickt ein. | Martin Einsiedler Kalou vergibt Möglichkeit zum 3:0 Da ist er wieder - der andere Kalou, der Kalou, der dicke Chancen auslässt: Selke und Duda spielen ihn frei, aber der Stürmer scheitert an Sommer. | Martin Einsiedler Duda trifft zum 2:0 Was ist hier den los? Hertha führt in Mönchengladbach 2:0. Selke läuft Ginter davon, passt in die Mitte, wo Duda aus wenigen Metern einschiebt. | Martin Einsiedler Das Spiel läuft wieder Und weiter geht es - ohne Wechsel auf beiden Seiten. | Martin Einsiedler Halbzeit Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Hertha führt überraschend 1:0. Aber was heißt schon überraschend: Die Berliner spielen ziemlich abgeklärt, lauern auf Konter und der geniale Moment von Kalou bedeutete die Führung. Zwar hatte Mönchengladbach ein paar gefährliche Aktionen, aber die Führung ist durchaus verdient. | Martin Einsiedler 38': Es ist eine richtig starke Vorstellung unserer Jungs bisher - bitte einfach so weitermachen, Herthaner! ----- #BMGBSC 0:1 #hahohe https://t.co/UH4MGyQheQ — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094251767817224194 | Martin Einsiedler Kalou macht das 1:0 Und das ist Fußball: Kalou, der eben noch kläglich vergeben hat, tanzt nun die Gladbacher Abwehr aus und trifft zum 1:0 für die Berliner. | Martin Einsiedler Kalou köpft ans Außennetz D ie Gastgeber haben erwartungsgemäß mehr Ballbesitz. Aber Ballbesitz ist ja nicht gleichbedeutend mit Toren, und so hat auch in diesem Spiel Herthas Kalou bislang die beste Chance. Doch der Angreifer köpft ans Außennetz. Wenige Minuten später scheitert auf der anderen Seite Lang am Berliner Torhüter Jarstein. | Martin Einsiedler 11': Bisher sind unsere Jungs vor allem in der Defensive gefordert, lösen das gemeinsam aber immer wieder gut! 🙏 ----- #BMGBSC 0:0 #hahohe https://t.co/HzeAIZmO9w — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094245175415713798 | Martin Einsiedler Plea verzieht knapp Mönchengladbach wird zum ersten Mal gefährlich. Plea setzt sich gegen Stark durch, schießt dann aber knapp vorbei. | Martin Einsiedler Los geht es! Das Spiel ist angepfiffen. Dardai sagte noch kurz vor dem Spiel: "Wir müssen heute besser mit dem eigenen Ballbesitz umgehen - dann haben wir eine Chance, etwas Schönes zu schaffen!" | Martin Einsiedler Hallo Jungs! 👍 😀 Dann mal rein in die gute Stube und trotz 🌧 auf Temperatur kommen! #BMGBSC #hahohe — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094237035081150466 | Martin Einsiedler Die Startelf der Gastgeber! 👀 #BMGBSC #hahohe https://t.co/Gvpp0uvlDk — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094228971317874690 | Martin Einsiedler Unsere Bank: Kraft (TW), Skjelbred, Darida, Köpke, Ibisevic, Plattenhardt, Dárdai! #BMGBSC #hahohe — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094228239537573891 | Martin Einsiedler Unsere Startelf für die Herausforderung beim Tabellenzweiten! Gebt alles für unsere Farben! 💙 🙏 #BMGBSC #hahohe https://t.co/SoCFiMQ3hF — Hertha BSC on Twitter (@herthabsc) https://twitter.com/HerthaBSC/status/1094227353750962176 | Martin Einsiedler Letzter Sieg für Hertha in Gladbach lange her Auflösung: Es war im September 2008 und das einzige Tor erzielte Gojko Kacar. | Martin Einsiedler Wer wird Millionär? Da ich es gerade auf der Twitter-Seite von Hertha BSC lese: Kleine Quizfrage (aber nicht nachgucken): In welchem Jahr gewann Hertha zuletzt in Mönchengladbach und wer erzielte den entscheidenden Treffer? | Martin Einsiedler Mein Nachbar ;-) #HaHoHe #herthabsc #Berlin #BerlinIstBeste — Berlin Ist Beste on Twitter (@berlinistbeste) https://twitter.com/BerlinIstBeste/status/1093884790867222531