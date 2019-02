Halbzeitfazit

Die ersten 45 Minuten sind vorbei, Hertha geht mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine und hätte durchaus höher führen können. Noch eine gute Halbzeit und dann ist auch Pal Dardais persönlicher Werder-Fluch gebrochen: seitdem der Ungar Herthas Profis verantwortet, hat es noch nie zu einem Sieg gegen die Bremer gereicht. Weiter geht's hier an dieser Stelle in einer Viertelstunde.