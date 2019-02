Es ist nicht so, dass bei Maximilian Mittelstädt im Moment alles funktioniert. Neulich zum Beispiel spielte er den Ball hinaus auf die linke Seite, perfekt in den freien Raum und dem Außenverteidiger genau in den Lauf. Der Außenverteidiger passte scharf und flach in die Mitte - und traf Mitteltstädt so wuchtig am Standbein, dass dieser den Halt verlor und zu Boden stürzte.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns