Riesenchance für Ibisevic

Auch wenn Ondrej Duda hier zwei Tore geschossen hat, ist für mich ein anderer Herthaner der Mann des Tages. Vedad Ibisevic hat das wichtige erste Tor erzielt, das zweite überragend per Hacke vorbereitet und beim dritten Treffer entscheidend für Duda durchgelassen. Eben dieser Ibisevic hätte ein weiteres Argument für meine These liefern können - doch er scheitert frei vor dem Tor mit seinem Flachschuss an Mathenia.