Das Wetter ist weiter so neblig-trüb wie Herthas Leistung gestern, das Spiel gegen Wolfsburg müssen die Berliner nun aber schnell abhaken. Eine perfekte Vorbereitung auf das Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern am Mittwochabend im Olympiastadion sieht zwar anders aus. Mindestens zwei Dinge machen Hertha aber Mut: Die Münchner sahen beim 1:3 gegen Leverkusen auch nicht viel besser aus. Und Hertha weiß schließlich, wie man die Bayern im Olympiastadion besiegt. Am 6. Spieltag, das Wetter war noch deutlich besser und Niko Kovac als Bayern-Trainer ungeschlagen, siegten die Berliner durch Tore von Vedad Ibisevic und Ondrej Duda 2:0 gegen den Meister.