Torunarigha und Plattenhardt fallen aus Hertha BSC plagen vor dem Duell mit dem FC Bayern München Personalprobleme in der Defensive. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt zog sich im Training am Sonntag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, Jordan Torunarigha fällt mit Problemen an der Achillessehne aus. Beide werden mindestens in München am Samstag und bei der Partie gegen den FSV Mainz 05 am 2. März fehlen, wie die Berliner am Montag mitteilten. (mit dpa)