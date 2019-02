Steilvorlage

Hertha BSC träumt ja seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten davon, endlich mal wieder den Einzug ins Pokalfinale zu schaffen. Und was soll man sagen? Die Gelegenheit war lange nicht so günstig wie in diesem Jahr. Am Dienstagabend haben sich mit Nürnberg, Leverkusen und Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund drei weitere Bundesligisten aus dem Wettbewerb verabschiedet. Jetzt müssen die Berliner "nur noch" den FC Bayern aus dem Weg räumen.