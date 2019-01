Per Skjelbred bleibt Hertha BSC weiterhin erhalten. Der norwegische Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, dem Vernehmen nach um ein Jahr. "Per ist ein absolutes Vorbild an Professionalität, Ehrgeiz und Fleiß", sagte Michael Preetz, der Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten, laut einer Mitteilung des Vereins. "Er spielt inzwischen seit über fünf Jahren für Hertha BSC und hat sich seitdem immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er ist auf und neben dem Platz ein wichtiger Baustein, deswegen sind wir froh, dass er uns noch länger erhalten bleibt."

Pal Dardai, der Trainer, erklärte: "Per hat ein großes Fußballherz. Jeder Spieler kann von ihm etwas lernen. In meiner Amtszeit gehört er zu den Akteuren, die die meiste Einsatzzeit bekommen haben."

Skjelbred, 31, war im Sommer 2013, zunächst leihweise, vom Hamburger SV nach Berlin gekommen. Seitdem kam der frühere norwegische Nationalspieler zu 162 Pflichtspieleinsätzen für Hertha BSC.