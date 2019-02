Ist Maxi Mittelstädt einer für Löw?

In tschechischen Medien wird darüber spekuliert, ob Davie Selke möglicherweise in naher Zukunft für die Nationalmannschaft Tschechiens aufläuft. Thema war das auf der Spieltags-PK mit Pal Dardai nicht. Der wiederum brachte, ohne konkret danach gefragt zu werden, Maximilian Mittelstädt beim DFB-Team ins Gespräch. "Ich sehe ihn irgendwann in der Nationalmannschaft", sagte Dardai und nannte vor allem die Flexibilität auf der linken Außenbahn als seine größte Stärke.