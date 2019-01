Gefährlich vom Punkt

Sechs der 22 Schalker Saisontore fielen in dieser Saison per Elfmeter - das ist der aktuelle Höchstwert der Bundesliga. Hertha brachte in der Hinrunde bekanntlich das Kunststück fertig, an den ersten fünf Spieltagen fünf Strafstöße für den Gegner zu verursachen. Aber das ist, um beim Wetter zu bleiben, hoffentlich Schnee von gestern.