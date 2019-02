Youth League: Achtelfinale in Barcelona

Schlimmer hätte es nicht kommen können: Gerade eben ist in Nyon das Achtelfinale der Youth League ausgelost worden. Hertha BSC muss beim FC Barcelona ran. Gespielt wird am 13.3., es gibt kein Rückspiel. Heißt: Hertha muss gewinnen. In einem möglichen Viertelfinale hätten die jungen Berliner dann Heimrecht gegen Olympique Lyon oder Ajax Amsterdam. Kurios: Zunächst wurde die Partie Barcelona gegen die Tottenham Hotspur gelost. Da diese allerdings schon in der Gruppenphase aufeinander getroffen waren, war ein Achtelfinal-Duell nicht möglich. Und so rutschte Hertha BSC als nächstgezogenes Team in die undankbare Barca-Gegnerrolle.

Die zweite deutsche Mannschaft, die noch im Wettbewerb vertreten ist - die TSG Hoffenheim -, trifft auf Dynamo Kiew. In ihrem möglichen Viertelfinale würde die TSG-Jugend auf den Sieger der Partie Atletico gegen Real Madrid treffen.