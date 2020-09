Wenige Fans in einem riesigen Fußballstadion sind nicht das, was man sich unter einer traumhaften Kulisse vorstellt. Aber wenige Fans im Stadion sind definitiv besser als keine. 4000 durften am Freitagabend ins Berliner Olympiastadion, zum Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Es soll ein Anfang sein auf dem Weg zurück zur Normalität.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns