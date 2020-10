Gegen Wolfsburg wohl ohne Zuschauer Heute vormittag hat Hertha den Ticketverkauf für das Heimspiel gegen Wolfsburg am Sonntag vorerst gestoppt - und wahrscheinlich wird dieser auch nicht wieder aufgenommen. Nach Tagesspiegel-Informationen will der Berliner Senat schon am Dienstag über eine Änderung der Infektionsschutzverordnung beraten. Diese soll auch den Profisport betreffen. Es wird erwartet, dass die Obergrenzen für Veranstaltungen - momentan 5000 unter freiem Himmel, 1000 in der Halle - gesenkt werden.