Hacke statt Tor Die Augsburger sind nun fahrlässig. Finnbogason will in aussichtsreicher Position per Hackentrick auf seine Mitspieler ablegen. Doch der Ball rollt in die Füße der Gäste. Es sieht nach einem Auswärtssieg für die Berliner aus. Die Schwaben sind im Spiel nach vorne bislang einfach nicht konsequent genug.