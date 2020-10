Guendouzi: "Ich bin 200 % fit und möchte spielen"

Am Mittwoch hat sich Herthas Neuzugang erstmals in einer kleinen Medienrunde geäußert. Vor knapp zwei Wochen ist der 21 Jahre alte Franzose vom FC Arsenal ausgeliehen worden. Nach einer zehntägigen Quarantäne infolge einer Covid-19-Infektion konnte Matteo Guendouzi am Dienstag das erste Mal mit seinen neuen Mitspielern in Berlin trainieren. Ein Tag später äußerte er sich öffentlich.

"Ich bin körperlich sehr fit, zu 200 Prozent, ich möchte am Sonntag spielen", sagte der Mittelfeldspieler. "Ich bin sehr motiviert." Am Sonntag empfängt Hertha den VfL Wolfsburg im Olympiastadion.

Sein wichtigstes Ziel sei es, mit Hertha so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, sich mit der Mannschaft als auch individuell weiterzuentwickeln.



In der Quarantäne habe er zweimal täglich Cybertraining über Facetime gehabt, unter Anleitung sozusagen. "Es war mir wichtig, andere Personen zu sehen und kennen zu lernen", sagte er. "Ich habe selten so intensiv und hart trainiert, das waren zehn harte Trainingstage."