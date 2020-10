Hertha stoppt Ticketverkauf

Hertha hat den Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg aufgrund der "aktuellen Pandemielage" vorläufig gestoppt. Die Begegnung findet an diesem Sonntag (18 Uhr) im Olympiastadion statt. „Wir stehen im Austausch mit dem Senat und halten euch auf dem Laufenden“, schrieb Hertha auf Twitter.

Derzeit sind in Berlin auf Grundlage der Infektionsschutzverordnung noch Freiluft-Veranstaltungen mit maximal 5000 Teilnehmern zugelassen. Am Samstag hatte der 1. FC Union vor 4300 Zuschauern gegen den SC Freiburg gespielt. Wie lange Sportveranstaltungen vor Fans noch zugelassen sind, ist aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronvirus aber sehr unsicher. In den meisten Bundesländern finden die Spiele bereits vor leeren Rängen oder mit deutlich weniger Zuschauern statt.