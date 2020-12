Mehr als ein halbes Jahr lebt und arbeitet Bruno Labbadia inzwischen in Berlin, aber von der Stadt hat er bedingt durch die Coronavirus-Pandemie bisher so gut wie gar nichts mitbekommen. „Ich habe auch ganz, ganz wenige Kontakte zu anderen Menschen“, hat der Trainer von Hertha BSC in einer Medienrunde am Montag erzählt.

Wenig ist, wie es war. Selbst Herthas Derby gegen den 1. FC Union, das am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei Dazn) im leeren Olympiastadion steigt, fühlt sich anders an als in normalen Zeiten. „Trotzdem bleibt’s ein Derby“, sagt Labbadia.

Sein Verein hat es am Dienstagmorgen immerhin geschafft, dass man in der Stadt über das Spiel gegen den Lokalrivalen aus Köpenick spricht. In allen zwölf Berliner Bezirken, also auch im Stammland des 1. FC Union, wehten am Morgen blau-weiße Hertha-Fähnchen am Straßenrand. Eine gut fünfstellige Anzahl war im Auftrag und auf Kosten des Klubs von gut 150 Leuten über die Stadt verteilt worden.

Die blau-weiße Fahne spielt in Herthas Fanszene eine wichtige Rolle. Die „Fahne pur“ im Vereinswappen war den Ultras vor einigen Jahren ein wichtiges Anliegen. Über die Aktion mit den Fähnchen am Straßenrand wurden die organisierten Fans vorab informiert. Sie stieß bei ihnen offenbar auf Wohlwollen.