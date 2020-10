Die Berliner schätzen seine Qualitäten - und das zu Recht, wie Maier am Freitagabend im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt bewiesen hat. Maier saß zunächst erneut auf der Bank, wurde aber nach der desaströsen ersten Halbzeit beim Stand von 0:2 für Vladimir Darida eingewechselt. Mit ihm wurde es im Anschluss deutlich besser. Maier brachte Ruhe ins Berliner Spiel, mehr Ballsicherheit, Struktur - und unterstrich damit seinen Anspruch nach mehr Spielzeit.

Und trotzdem: Daraus wird erst einmal nichts. Arne Maier bleibt Herthas großer Pechvogel. Gerade mal 20 Minuten konnte er gegen die Frankfurter mitwirken, dann musste er bereits wieder vom Feld. Der U-21-Nationalspieler hat sich erneut am Knie verletzt. Wieder ist das Innenband betroffen, wieder die Stelle, an der Maier bereits zweimal Probleme hatte. Genauere Angaben zur Art der Verletzung machte Hertha nicht. Trainer Labbadia verkündete am Samstag nur: "Er wird in den nächsten Wochen ausfallen. Das ist ein herber Rückschlag und für ihn wie für uns echt total bitter.“