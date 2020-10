Ohne Zuschauer gegen Wolfsburg

Hertha wird bereits das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg im Olympiastadion ohne Zuschauer bestreiten. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. „Es ist schade und schon auch ein wenig bedauerlich, dass wir die nächsten Spiele trotz unseres gut funktionierenden Hygienekonzeptes zunächst erst einmal wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer austragen werden“, sagte Manager Michael Preetz. Der Klub akzeptiere diese Entscheidung aber „nicht nur“, sondern betonte, „dass die Gesundheit der Allgemeinheit auch für uns stets im Vordergrund stand und weiterhin steht“.

Die neuesten Beschlüsse der Politik, nach denen auch in der Fußball-Bundesliga bis Ende November nur noch Geisterspiele ausgetragen werden dürfen, greifen eigentlich erst ab kommenden Montag. Schon am Montag hatte Hertha den bereits angelaufenen Ticketvorverkauf für das Heimspiel gegen Wolfsburg ausgesetzt.