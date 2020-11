Ascacibar zurück im Mannschaftstraining

Santiago Ascacibar hat am Mittwoch bei Hertha BSC nach längerer Verletzungspause wieder am Teamtraining teilgenommen. Zuletzt hatte der 23 Jahre alte Argentinier wegen muskulärer Probleme gefehlt, zuvor hatte er wegen eine Fußprellung aussetzen müssen.



Dafür fehlte der Franzose Lucas Tousart, der sich in der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (1:1) eine Kniereizung zugezogen hatte. Jordan Torunarigha, der ohnehin eine Knöchelverletzung auskuriert, befindet sich wegen eines positiven Coronatests in Quarantäne. Die Berliner bestreiten ihr nächstes Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. (dpa)