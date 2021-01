Als der Ungar 2015 zum ersten Mal Cheftrainer bei den Berlinern wurde, dauerte es ein paar Wochen, bis bekannt wurde, dass er angeblich einen unbefristeten Vertrag besitze, der ihm jederzeit die Möglichkeit einräumte, nach seiner Tätigkeit bei den Profis in den Nachwuchs zurückzukehren. Wenig später wurden die Klauseln noch einmal präzisiert. Unbefristet war demnach nur der Vertrag für die Nachwuchsabteilung. Sein Vertrag als Cheftrainer lief jeweils für eine Saison und musste folglich jedes Jahr verlängert werden.

Als Dardai am Montag zum zweiten Mal bei Hertha als Trainer aus der Nachwuchsabteilung zu den Profis abgeordnet wurde, hieß es zunächst, er habe einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22 erhalten. Das ist nicht falsch, aber offenbar auch nicht die ganze Wahrheit. Fix ist nur, dass Dardai die Mannschaft bis zum Ende der aktuellen Spielzeit betreut. Sein Vertrag aber verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn Dardai bis dahin 25 Punkte holt. So vermeldet es der "Kicker". Dass es eine Punkteklausel in Dardais Vertrag gibt, ist auch dem Tagesspiegel aus Vereinskreisen bestätigt worden.

25 Punkte in 16 Spielen - das entspricht einem Schnitt von 1,56 Punkten pro Spiel und ist nicht nur gemessen an Herthas bisheriger Ausbeute in dieser Saison (0,94) ein ambitioniertes Vorhaben. Dazu muss mich sich nur Dardais Bilanz in seiner ersten Amtzeit von Februar 2015 bis 2019 ansehen. Hier eine Übersicht, wie viele Punkte er pro Halbserie mit der Mannschaft geholt hat:

2014/15, Rückrunde, 15 Spiele

17 Punkte, im Schnitt 1,13

2015/16, Hinrunde

32 Punkte, im Schnitt 1,88

2015/16, Rückrunde

18 Punkte, im Schnitt 1,05

2016/17, Hinrunde

30 Punkte, im Schnitt 1,76

2016/17, Rückrunde

19 Punkte, im Schnitt 1,11

2017/18, Hinrunde

24 Punkte, im Schnitt 1,41

2017/18, Rückrunde

19 Punkte, im Schnitt 1,11

2018/19, Hinrunde

24 Punkte, im Schnitt 1,41

2018/19, Rückrunde

19 Punkte, im Schnitt 1,11

Nur in zwei seiner neun Halbserien hat Dardai also die Punktezahl und den Punkteschnitt erreicht, den er jetzt benötigt, um sicher auch in der nächsten Saison Cheftrainer von Hertha BSC zu sein.

Im Profifußball gibt es normale Verträge, es gibt komplizierte Verträge - und es gibt