Für das wichtige Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg setzt Pal Dardai auf das Sturmduo Jhon Cordoba und Krzysztof Piatek. „Das kann ich mir vorstellen“, sagte der Trainer am Dienstag nach dem Training. Piatek, der Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, konnte durchtrainieren, wie Dardai sagte. „Er will unbedingt spielen, und ich will ihn da nicht stoppen“, sagte Dardai. Am Ende entscheide auch der Spieler.



Verzichten muss Hertha auf drei wichtige Stützen. Sami Khedira (Muskelfaserriss in der linken Wade), Matheus Cunha (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Nemanja Radonjic (Leiste) werden ausfallen. Santiago Ascacibar könnte für Khedira im Mittelfeld ersetzen, Dodi Lukebakio in der Offensive Cunha. „Ich bin zuversichtlich“, sagte Dardai, alle Spieler würden mitziehen, der Teamgeist stimme. „Wir wollen mehr Dinge im Spiel bestimmen, darauf ist unser Training ausgerichtet. Wir wollen das Spiel am Samstag gewinnen“, sagte Dardai.