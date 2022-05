Schwolow fehlt länger - Starks Einsatz im Derby offen

Es ist Derby-Woche für Hertha BSC. Die Profis treffen am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga im Olympiastadion auf den 1. FC Union. Bereits am Mittwoch steht für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost ein Stadtduell an. Bei insgesamt sieben Berliner Klubs in dieser Liga ist das nicht ungewöhnlich, aber diesmal ist es eine sehr kurze Anreise: Hertha spielt um 19 Uhr im Mommsenstadion bei Tennis Borussia. Im Tor bei den Gästen wird Oliver Christensen stehen, der am Dienstag das Abschlusstraining mit der Zweiten absolvierte.

Das Tor der Profis wird am Wochenende sehr wahrscheinlich erneut Marcel Lotka hüten – und Stammtorwart Alexander Schwolow wird dorthin auch erst einmal nicht zurückkehren können. Am Dienstagvormittag gab Hertha bekannt, dass sich der 29-Jährige im Spiel bei Bayer Leverkusen eine Sehnenverletzung am Oberschenkel zugezogen hat. Schwolow „steht daher erst einmal nicht zur Verfügung“, hieß es. Er dürfte mehrere Wochen ausfallen.

Beim ersten Training der Woche fehlte außerdem unter anderem Niklas Stark, der in Leverkusen ebenfalls verletzt ausgewechselt worden war. Bei Stark ergab die Diagnose eine Knochenstauchung im Sprunggelenk. Ob der Vizekapitän gegen Union bereits wieder mit dabei sein kann, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Marco Richter und Kapitän Dedryck Boyata setzten am Dienstag erkältet aus. Marvin Plattenhardt, der bei Bayer wegen muskulärer Probleme kurzfristig passen musste, trainierte wie Myziane Maolida individuell.