Die erste klare Niederlage von Bruno Labbadia mit der Hertha: Zu zehnt mussten die Berliner die zweite Hälfte bestreiten, Boyata hatte in der ersten Hälfte Rot gesehen – und wurden von Frankfurt regelrecht auseinandergenommen. 1:4 verlieren die Berliner, zur Halbzeit hatten sie mit 1:0 geführt. Silva trifft doppelt – dabei trifft er einmal traumhaft per Hacke. Das internationale Geschäft ist für Hertha wieder ein bisschen in die Ferne gerückt.

