Alle Coronavirus-Tests negativ Alle Coronavirus-Tests beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sind am Montag negativ ausgefallen. Der Tabellen-13. kann sich in der Hauptstadt so weiter auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Wochenende vorbereiten. Die Mannschaft des neuen Trainers Bruno Labbadia tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim an, die Anreise des Hauptstadtclubs erfolgt am Freitag.



Das gesamte Hertha-Team befand sich im März schon zwei Wochen lang in häuslicher Quarantäne, nachdem sich Profi Maximilian Mittelstädt mit dem Coronavirus infiziert hatte. Zudem mussten sie Profis Niklas Stark und Marius Wolf sogar ein zweites Mal in Quarantäne, da sie als Kontaktpersonen eines Coronavirus-Infizierten galten. (dpa)