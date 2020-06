0:1 - Can bringt Dortmund nach vorne

Sancho holt sich den Ball links am Strafraum, flankt nach innen und findet dort den Kopf von Brandt. Der legt an den Sechzehner zurück, wo Can in Position gelaufen ist und den Ball mit viel Ruhe flach mit der Innenseite ins lange Eck liegt. Jetzt ist hier mehr los. Hertha hätte aber wahrscheinlich lieber darauf verzichtet.